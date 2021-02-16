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21:20, 15 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- «Зелёный свет» - орловскому общепиту. Кафе, бары и рестораны вернулись к докоронавирусному режиму работы. Как пережили ограничения официанты и гости заведений, расскажем в программе «Вести».



- Актуальные вопросы и откровенные ответы. Сегодня глава региона дал пресс-конференцию.



- Орёл сегодня вместе со всей страной вспоминал воинов-интернационалистов.



- Последствия снегопада. Когда во дворах и на дорогах будет чисто?



- Сегодня у православных большой праздник. Орловцы отметили Сретение Господне.



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Вести-Орёл



