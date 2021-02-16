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19:15, 15 февраля 2021 года Андрей Клычков рассказал, что некоторые орловцы не хотят вакцинироваться, опасаясь чипирования Об это губернатор Орловской области рассказал на сегодняшней пресс-конференции.





Один из вопросов касался антикоронавирусной прививочной кампании.

Как пояснил глава региона, все зависит от желания самих орловцев. По словам губернатора, посещая районы области, он столкнулся с тем, что люди, начитавшись интернета, опасаются так называемого чипирования, которое неизбежно при получении вакцины.



Андрей Клычков: «Многие рассуждают, увидев ролики, что чипы внедряют: «В этом бутыльке пять чипов точно есть, поэтому всех очипируют, и будете под контролем иностранных спецслужб». Люди этому верят».

Губернатор отметил, что важно создать условия для вакцинации на базе ЦРБ, ФАПов, чтобы привить людей, живущих в небольших населенных пунктах.



Андрей Клычков: «Проблема возникнет весной и летом, когда дети будут приезжать в маленькие населенные пункты на каникулы. И один заболевший человек в маленьком населенном пункте является угрозой для всех остальных, кто не болел и кто не вакцинировался».

Как отметил глава региона, на данный момент из 26 тысяч вакцин все уже расписаны. До 1 марта ожидается поступление еще 19 тысяч вакцин. При этом ожидается несколько видов вакцин.





Орловское Информбюро



