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19:15, 15 февраля 2021 года

Андрей Клычков рассказал, что некоторые орловцы не хотят вакцинироваться, опасаясь чипирования

Об это губернатор Орловской области рассказал на сегодняшней пресс-конференции.


Один из вопросов касался антикоронавирусной прививочной кампании.
Как пояснил глава региона, все зависит от желания самих орловцев. По словам губернатора, посещая районы области, он столкнулся с тем, что люди, начитавшись интернета, опасаются так называемого чипирования, которое неизбежно при получении вакцины.

Андрей Клычков: «Многие рассуждают, увидев ролики, что чипы внедряют: «В этом бутыльке пять чипов точно есть, поэтому всех очипируют, и будете под контролем иностранных спецслужб». Люди этому верят».

Губернатор отметил, что важно создать условия для вакцинации на базе ЦРБ, ФАПов, чтобы привить людей, живущих в небольших населенных пунктах.

Андрей Клычков: «Проблема возникнет весной и летом, когда дети будут приезжать в маленькие населенные пункты на каникулы. И один заболевший человек в маленьком населенном пункте является угрозой для всех остальных, кто не болел и кто не вакцинировался».

Как отметил глава региона, на данный момент из 26 тысяч вакцин все уже расписаны. До 1 марта ожидается поступление еще 19 тысяч вакцин. При этом ожидается несколько видов вакцин.


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