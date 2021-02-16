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19:31, 15 февраля 2021 года Андрей Клычков дал пресс-конференцию представителям орловских СМИ Прямая трансляция велась в социальной сети ВКонтакте. Лучшим вопросом признан вопрос, который задал директор ГТРК «Орел» Николай Куревин.





Встреча с журналистами прошла в Круглом зале областной администрации. Мероприятие проводилось в очном формате в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами.



Представители средств массовой информации интересовались состоянием дорог вообще и особенно после недавнего снегопада, есть вопросы и к Фонду капитального ремонта, в частности, лифты ремонтируют месяцами. Говорили о новых назначениях - кто будет руководить департаментами, которые появились в результате оптимизации департамента ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Подняли тему приюта для бездомных животных, вакцинации от коронавируса, спросили о росте цен на топливо и о решении проблемы обманутых дольщиков. По традиции в завершении пресс-конференции выбрали самый интересный вопрос. Его задал директор ГТРК «Орел». На личную тему.



Николай Куревин, директор филиала ГТРК «Орёл»: «А хотели бы вы, чтобы ваши дети шли во власть? Если бы они спросили: «Папа, что такое власть?». Можете кратко сказать, что это и надо или не надо?».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Моя задача, на самом деле, научить ребенка двум вещам - это работать и уважать других. Все остальное у него самостоятельно получится. Заставлять не собираюсь. Дочка будет точно папиной, это я знаю точно».





Анна Вайсергисер



