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6:50, 16 февраля 2021 года Содержание воинских захоронений Орловщины обойдется в миллион рублей Эта сумма распределена между шестью муниципалитетами региона.





Согласно постановлению областного правительства № 59, субсидии на ремонт и благоустройство воинских захоронений, братских могил и памятных знаков в этом году распределены следующим образом: Хотынецкий район – 230 тысяч рублей, Колпнянский и Кромской – по 200 тысяч, Покровский – 170 тысяч рублей, Дмитровский – 130 тысяч, Ливны – 70 тысяч.



Средства выделены в рамках выполнения государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



