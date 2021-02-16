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5:52, 16 февраля 2021 года В ремонт трех километров дороги под Орлом вложат более 161 миллиона рублей Об этом говорит утвержденная сметная схема.





Речь идет об автодороге «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Кромского района. В смете указано, что полная стоимость работ – 161,3 миллиона рублей.



Деньги пойдут на ремонт 3,6 километра автотрассы и попутного моста. Параллельно с мероприятиями по обновлению дорожного полотна и тротуаров, вдоль 1,1 километра трассы будет проложено электроосвещение – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



