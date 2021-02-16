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7:53, 16 февраля 2021 года Орловские ветеринары не нашли у животных сибирскую язву В минувшем году проведено свыше тысячи лабораторных исследований на наличие этого опасного заболевания.





Проверке на сибирскую язву подверглась 1 289 биологических образцов, каждое исследование выявляло отсутствие болезни у животного. Этот результат – следствие вакцинации наиболее подверженных сибирской язве животных, таких как лошади, крупный и мелкий рогатый скот. Всего в минувшем году вакцинировали более 210 тысяч голов животных – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



