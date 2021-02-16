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4:55, 16 февраля 2021 года В Орловской области стали известны даты проведения проверочных работ Соответствующий приказ издан Рособрнадзором.





Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проведение всероссийских проверочных работ датировано несколькими временными отрезками.

Раньше всех экзамен сдадут ученики 10 и 11 классов – их испытание пройдет в режиме апробации с 1 марта по 26 марта. Учащиеся классов, начиная с 4-го и заканчивая 8-м, приступят к ВПР с 15 марта и завершат их 21 мая. Конкретные даты проведения испытаний определяются самими образовательными учреждениями.



Согласно приказу для всех классов параллели ВПР проводятся:



• 4 класс: русский язык, математика, окружающий мир;

• 5 класс: русский язык, математика, история, биология;

• 7 класс: русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика, иностранные языки;

• 6 и 8 классы: русский язык и математика, а также два предмета из списка, предусмотренного для данных параллелей, выбранным случайным образом (один из них естественнонаучный).





Артём Ежаков



