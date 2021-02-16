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12:01, 16 февраля 2021 года

В Колпне открыли автогородок

Автогородок открыли на территории лицея.


У юных колпнянцев появилась возможность изучать правила дорожного движения не только в теории, но и на практике. За руль настоящих машин ребят, конечно, пока не пускают - обходятся веломобилями. А вот дорожные знаки и шлагбаум - самые настоящие, только в уменьшенную величину. Специальный автогородк построили в сентябре прошлого года. Трасса - протяженностью 200 метров.

Помимо правил дорожного движения, ребятам рассказывают еще и о культуре вождения. Преподаватели верят: полученные знания помогут школьникам в будущем стать ответственными водителями и внимательными пешеходами.

Построили детскую дорогу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подобные учебные площадки есть в Ливнах, Малоархангельске, Кромском и Орловском районах.

Виктор Громов, глава администрации Колпнянского района: «Стоимость этого проекта, если в действующих ценах, то она стоит где-то 2,5 миллиона, но мы построили в том году, и он обошелся нам ровно в 2 миллиона».

Занятия в автогородке проходят на уроках ОБЖ и в кружке юных инспекторов дорожного движения. Свои навыки учащиеся отрабатывают раз в неделю.
В этом году водить машину, правда, пока учебную, смогут ребята еще нескольких школ Орловской области. В 2021году автогородки появятся в Дмитровске, Сосково и еще один - в Орловском районе.


Юлия Сабельникова
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