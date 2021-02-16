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9:28, 16 февраля 2021 года В Орле завершился Чемпионат области по боксу В течение трех дней лучшие бойцы региона выходили на ринг спорткомплекса ОРЛЭКС. На кону – попадание в сборную региона для выступления на окружных и всероссийских турнирах.





На региональный турнир собрались 115 бойцов. Выступление на Чемпионате области – шанс проверить силы, побороться за путевку на окружные и всероссийские схватки. К примеру, Якуб Берсанов из Ливен очень хочет исправить ошибку 2019 года. Тогда он выбыл из Первенства ЦФО сразу же после первого боя.

Якуб Берсанов, участник Чемпионата Орловской области по боксу (г. Ливны): «Перед боем волновался, сам соперник маленького роста, неудобный для меня. Но с тренером мы всю тактику выработали, как с ним работать».

Чемпионат Орловской области открыл сезон в этом виде спорта. Впрочем, у региональной федерации бокса для любителей спорта есть и еще хорошие новости



Алексей Трошин, главный судья Чемпионата Орловской области по боксу: «Уже проект составляется на строительство дворца единоборств. Что касается крупных соревнований, в связи с пандемией одно мероприятие отменили. Но, забегая вперед, скажу, что в марте планируем провести в Орле крупный боксерский турнир».

А пока региональная федерация строит долгосрочные планы, есть что сказать и о предстоящих соревнованиях. Через две недели в Орле состоится турнир памяти тренера Юрия Плахова. Заявки на участие подали около 200 спортсменов. Ожидается приезд ребят из Донецкой Народной Республики.





Анастасия Дорохова



