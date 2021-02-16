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20:57, 15 февраля 2021 года Парахин и Клычков обсудили уборку снега в прямом эфире Сегодняшний традиционный прямой эфир губернатора стал отчетом о ликвидации последствий снегопада.





Юрий Парахин, мэр города Орла: «Мы с 10 числа работаем практически в круглосуточном режиме – и «Спецавтобаза», и мои заместители, и руководители территориальных управлений. У нас в ночное время выходило до 130 единиц техники, сегодняшней ночью будут работать 16 комбинированных дорожных машин, 13 фронтальных погрузчиков, 52 самосвала, 2 снежных погрузчика – так называемые «Умелые руки», 2 грейдера и 9 тракторов».

Наиболее эффективным средством в борьбе со льдом мэр назвал грейдеры. По его словам, из-за морозов соль уже не справляется со своей ролью в качестве средства уборки. Из-за морозов её можно использовать только днем.



По словам Парахина, на сегодняшний день в Северном районе убрано 65% дворов, по другим районам уборка не доходит до 50%. Существенное улучшение в плане уборки дворов от снега градоначальник обещает к среде – именно этот срок назвали управляющим компаниям для наведения порядка. Мэр снова обратился к гражданам с просьбой не парковать автомобили в местах работы техники.





Артём Ежаков



