В Орле три перевозчика могут лишиться контрактов

Об этом сегодня заявил мэр города Юрий Парахин во время прямого эфира губернатора Клычкова в социальных сетях.

Юрий Парахин, мэр города Орла: «Мы получили объяснения от перевозчиков. Например, по маршрутам по 909 кварталу: № 16, № 14 и № 35. Их обслуживают МУП «ТТП», ИП Стариков и ИП Грачев соответственно. Мы поставили этих перевозчиков на вид, завтра ждем результаты. Если завтра с утра его не будет – у нас уже есть опыт по расторжению. Сложно будет искать замену на эти маршруты, но у нас уже выхода нет – очень много нареканий со стороны населения, поэтому будем достаточно жесткие меры принимать, другого выхода не видим. Тем более с учетом того, что они в последнее время : «Мы получили объяснения от перевозчиков. Например, по маршрутам по 909 кварталу: № 16, № 14 и № 35. Их обслуживают МУП «ТТП», ИП Стариков и ИП Грачев соответственно. Мы поставили этих перевозчиков на вид, завтра ждем результаты. Если завтра с утра его не будет – у нас уже есть опыт по расторжению. Сложно будет искать замену на эти маршруты, но у нас уже выхода нет – очень много нареканий со стороны населения, поэтому будем достаточно жесткие меры принимать, другого выхода не видим. Тем более с учетом того, что они в последнее время требуют повышения тарифа ».