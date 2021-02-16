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21:19, 15 февраля 2021 года

В Орле три перевозчика могут лишиться контрактов

Об этом сегодня заявил мэр города Юрий Парахин во время прямого эфира губернатора Клычкова в социальных сетях.


Юрий Парахин, мэр города Орла: «Мы получили объяснения от перевозчиков. Например, по маршрутам по 909 кварталу: № 16, № 14 и № 35. Их обслуживают МУП «ТТП», ИП Стариков и ИП Грачев соответственно. Мы поставили этих перевозчиков на вид, завтра ждем результаты. Если завтра с утра его не будет – у нас уже есть опыт по расторжению. Сложно будет искать замену на эти маршруты, но у нас уже выхода нет – очень много нареканий со стороны населения, поэтому будем достаточно жесткие меры принимать, другого выхода не видим. Тем более с учетом того, что они в последнее время требуют повышения тарифа».
«Могу сказать, что пожелания перевозчиков – это пожелания перевозчиков. Любые предложения по повышению цены проезда должны иметь эффект и результат, для жителей в первую очередь», – заявил Клычков.

Губернатор особо подчеркнул, что этот вопрос будет решаться не в рамках текущих предложений перевозчиков.

Напомним, что на прошлой неделе перевозчики обратились в мэрию с просьбой увеличить цену проезда в общественном транспорте Орла до 30 рублей. В качестве обоснования те привели повышение цен на топливо и автобусы, а также увеличение МРОТ и падение доли безналичного расчета.

Что касается опыта расторжения контрактов с перевозчиками, то таковой действительно имеется. В минувшем месяце по причине малого количества автобусов на линии с ИП Гришин было разорвано соглашение на обслуживание маршрутов № 2, 22 и 27. Подобная угроза нависла и над МУП «ТТП». Не считая озвученного сегодня маршрута, у властей есть претензии по графикам к обслуживанию маршрута № 48. У перевозчика есть ещё неделя на исправление ситуации.

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Артём Ежаков
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