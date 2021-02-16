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10:10, 16 февраля 2021 года

До 2025 года Орловская область купит 131 машину для доставки пациентов

Приобретение обойдется в четверть миллиарда рублей.


Об этом заявил накануне, 15 февраля, губернатор Андрей Клычков во время ежегодной пресс конференции. По словам главы региона, закупка будет осуществляться для организаций здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую и санитарную помощь – сообщает сайт областного правительства.

Начиная с этого года и заканчивая 2025 годом, область потратит на закупку 131 автомобиля 248,8 миллиона рублей. В минувшем месяце за счет федеральных средств было приобретено 15 машин для доставки пациентов в лечебные пункты – 7 автомобилей «Лада Гранта» и 8 автомобилей «Нива». Транспорт передали 11 медорганизациям региона: поликлиникам № 1, 2 и 3; больнице имени Боткина; центральным районным больницам Болховского, Кромского, Ливенского, Мценского и Покровского районов, а также Нарышкинской и Плещеевской ЦРБ.

Кроме того, в минувшем году областью была приобретена 31 карета скорой помощи, среди которых 10 реанимобилей.



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Артём Ежаков
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