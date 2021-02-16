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10:33, 16 февраля 2021 года В Орле взялись за активный ремонт мостов Помимо Красного моста, в 2021 году будут заниматься починкой ещё четырех пешеходных переправ.





О предстоящих в 2021 году ремонтах пешеходных мостов заявил на вчерашней пресс-конференции глава региона Андрей Клычков.



Реставрацию Красного моста в текущем году не завершить – соглашением предусмотрены сроки до середины ноября 2022 года, но ремонт оставшихся четырех переправ запланирован на 2021 год. Речь идет о мосте «Ботаника», Костомаровском мосте, вантовой переправе на улице Горького и моста через ручей Парк Победы – Дворянское гнездо, сообщает сайт областного правительства.



Что касается первых трех мостов, то их ремонт должен был быть завершен ещё в прошлом году, но подрядчик сорвал сроки, и работы пришлось перенести на текущий год. Соглашение с «Стройспецмонтажем» оценивалось в 3,1 миллиона рублей, позднее оно было расторгнуто, а сам подрядчик оштрафован.



Как заявил губернатор, после завершения ремонта Красного моста власти вернутся к вопросу целесообразности строительства пешеходной переправы через Оку в районе Городского парка, т.н. «Банного моста». К обсуждению будут привлечены горожане и эксперты.



Фото пресс-службы портала регионального правительства









Артём Ежаков



