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10:53, 16 февраля 2021 года

Сотрудник «Орелгосзаказчика» подозревается в превышении должностных полномочий

Главный специалист отдела строительного контроля стал фигурантом уголовного дела. В деле значится эпизод строительства в Знаменке футбольного поля с искусственным покрытием.


Для этого местная администрация заключила контракт с ООО «Пром-экология» и КУ ОО «Орелгосзаказчик». Последнее было привлечено с целью проверки качества работ, производимых подрядчиком.

Согласно текущим данным расследования, главный специалист, назначенный для осуществления контроля строительства, допустил использование подрядчиком более дешевых материалов, а не тех, что были прописаны в ПСД и техническом задании. Позднее подозреваемый подписал акты выполненных работ.

Так как «экономия» была обнаружена, объект не был принят в эксплуатацию. Ущерб региональному бюджету составил более 12 миллионов рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по пункту «в», ч. 3, ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается – сообщает сайт областного СУ СК. Возбуждение делопроизводства состоялось после проведенной проверки региональной прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, стройка футбольного поля входила в план реализации национального проекта «Демография».

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Артём Ежаков
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