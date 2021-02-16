вторник 16.02.2021 13:53:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:12, 16 февраля 2021 года

Еще 130 орловцев заболели COVID-19, пять человек скончалось

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 130 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 29 094.

В данный момент на Орловщине лечатся – 2 670. Накануне выписано 126 жителей региона, с начала пандемии – 26 014. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 410 раз.

Суточная заболеваемость в России – 13 233, всего выявлено – 4 099 323. Накануне выздоровели – 17 627, всего – 3 624 663. На лечении – 393 681. Количество смертей за сутки – 459, за все время разгула коронавируса – 80 979.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.