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11:12, 16 февраля 2021 года Еще 130 орловцев заболели COVID-19, пять человек скончалось В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 130 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 29 094.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 670. Накануне выписано 126 жителей региона, с начала пандемии – 26 014. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 410 раз.



Суточная заболеваемость в России – 13 233, всего выявлено – 4 099 323. Накануне выздоровели – 17 627, всего – 3 624 663. На лечении – 393 681. Количество смертей за сутки – 459, за все время разгула коронавируса – 80 979.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



