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11:29, 16 февраля 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 16 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 74; Орловский и Малоархангельский районы – по 15; Колпнянский – 7; Болховский и Урицкий – по 4; Мценский – 3; Покровский, Верховский и Новодеревеньковский – по 2; Знаменский и Свердловский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 14 874; Орловский район – 3 646; Болховский – 649; Знаменский – 162; Хотынецкий – 506; Урицкий – 630; Шаблыкинский – 201; Сосковский – 186; Кромской – 369; Дмитровский – 700; Свердловский – 437; Троснянский – 300; Глазуновский – 240; Малоархангельский – 414; Покровский – 525; Колпнянский – 286; Должанский – 288; Ливенский – 595. Ливны – 1 120; Верховский – 319; Залегощенский – 392; Краснозоренский – 192; Новодеревеньковский – 405; Новосильский – 140; Корсаковский – 69; Мценск и Мценский район – 1 449.



Всего в регионе с начала пандемии заразились – 29 094, за сутки – 130, выписаны – 126. Выздоровели за все время – 26 014, на лечении – 2 670. От осложнений на фоне болезни в области скончались 410 человек – накануне умерли 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



