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11:52, 16 февраля 2021 года

В Орле возбуждено дело о халатности в организации капремонта

Под подозрение попали сотрудники департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.


По предварительным данным следствия, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года, должностные лица указанного департамента занимались реализацией программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Как сообщает сайт областного СУ СК, из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей фигуранты не проконтролировали НКО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», а также не предприняли своевременных мер для выполнения программы в полном объеме.

Вследствие проявленной халатности, в минувшем году не было отремонтировано 43 дома, даже несмотря на то, что деньги на это – более миллиарда рублей – были. Помешало провести ремонт отсутствие своевременно проведенного аукциона на поиск подрядчика, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Вскрыть факт преступления и начать делопроизводство позволила проверка региональной прокуратуры. Расследование продолжается, за его ходом будет следить ведомство.


Артём Ежаков
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