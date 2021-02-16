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12:12, 16 февраля 2021 года
Под Орлом две фуры и легковушка собрали «паровозик»ДТП произошло накануне в 16:30.
Авария случилась на 332 километре автодороги М – 2 «Крым». По предварительным данным, водитель грузовика MAN столкнулся с фурой аналогичной марки, по инерции один из большегрузов врезался в попутный Mercedes. Один из водителей грузовиков – мужчина 1963 года рождения – получил травмы, медики оказали ему помощь, после чего отпустили.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
Артём Ежаков