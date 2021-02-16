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12:23, 16 февраля 2021 года Орловцам в трудной жизненной ситуации могут предложить социальный контракт Подробнее о том, на кого рассчитан проект, о направлениях и условиях заключения социального контракта в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина.





Что такое социальный контракт? - Хочу отметить, что социальный контракт немного в другом виде уже существовал в Орловской области, но ранее это была не очень большая сумма, которую мы также выдавали гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации для выхода из кризиса. Теперь же у нас есть возможность, благодаря денежным средствам, выделенным из федерального бюджета, а это более 160 миллионов рублей, уже в большем объеме и солидном размере эту помощь оказать. Социальный контракт это вид государственной социальной помощи. Он заключается только с малообеспеченными гражданами. То есть, основной критерий, по которому человек может обратиться, это нахождение в трудной жизненной ситуации и если совокупный доход его семьи или его личный доход, если он проживает один, не превышает прожиточный минимум, который установлен в регионе. В нашем регионе этот размер составляет 10 тысяч 722 рубля. Социальный контракт рассчитан на малоимущих граждан. Как рассчитать доход, и какие доходы в него включают? - Для расчета берется доход за предыдущие три месяца. Если это семья, то рассчитываются доходы всех членов семьи. Очень часто задаваемый вопрос: включаются ли пенсии, социальные пособия, выплаты в этот доход. Да, включаются. Включаются все денежные доходы. Какую конкретную помощь и кто может получить в рамках социального контракта? - Нововведение заключается в следующем: с этого года и в последующие годы программа будет продолжаться, и будут также выделяться деньги из федерального бюджета. В этом году появились четыре больших направления, на которые может тратиться социальный контракт. Во-первых, социальный контракт это, безусловно, договор. Координатором выступает областное учреждение «Центр социальной защиты населения Орловской области», то есть, это фактически все отделы и филиалы во всех районах области, обращаться нужно в первую очередь туда. Направления, по которым может быть заключен социальный контракт, следующие: Трудоустройство. И мы рассчитываем именно по этому направлению получить как можно больше социальных контрактов, потому что данное направление является наиболее перспективным. В рамках этого направления предусмотрено: девять месяцев, в течение которых мы можем обучить человека либо его переподготовить, затем во взаимодействии с работодателями мы подбираем ему будущую работу, он может пройти стажировку. В течение трех месяцев учебы человек получает стипендию в размере половины минимального размера оплаты труда, это 5 740 рублей. В чем заинтересованность работодателя? Работодатель может подготовить себе специалиста под заказ. И мы рассчитываем на длительное трудоустройство человека с хорошей заработной платой, а с момента трудоустройства мы к основой зарплате будем еще доплачивать в течение трех месяцев также минимальный размер оплаты труда, то есть сумма возрастет, и мы рассчитываем, что это будет длительное трудоустройство, человек получает работу, которая поможет ему стабилизировать свой доход, что позволит выйти из кризисной ситуации. Мы считаем, что это направление наиболее перспективное. В целом на все виды социального контракта по предварительным расчетам мы предполагаем привлечь порядка трех тысяч человек, и почти с двумя тысячами мы рассчитываем заключить социальные контракты именно по этому направлению. Согласно правилам социального контракта человек обязан отработать на том месте, где он будет трудоустроен, как минимум год. В каждом районе создана комиссия, которая будет принимать решение о выдаче социального контракта соискателю. Учитывается осознанное желание самого человека выйти из кризиса, а не просто получить какие-то деньги и потратить их, а именно вложить, инвестировать в свое будущее и в свою социальную стабильность. Еще одно направление, тоже, на мой взгляд, очень интересное, это индивидуальное предпринимательство. Здесь немного другой подход. В этом случае дается конкретная сумма, которая может составить до 250 тысяч рублей. Это хорошая возможность вернуться к своей предыдущей деятельности тем, кто был вынужден закрыть свое ИП из-за пандемии. Эти 250 тысяч подразумевают и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, и возможность расходования на арендную плату, и возможность приобретения каких-то основных средств. Данный социальный контракт тоже может подразумевать обучение, если такое необходимо. Здесь ее больше ответственности со стороны гражданина. В этом случае он должен отчитываться о своих тратах ежемесячно. Мы должны видеть, по какой цене и что он приобретает. Если вдруг человек решает прекратить свою деятельность, то он будет обязан вернуть эти деньги. Но направление это интересное, я думаю, оно будет востребовано. В данном направлении мы тесно взаимодействуем с департаментом экономики и с центром «Мой бизнес», который может дать консультацию, рассказать о каких-то особенностях открытия ИП, о налогообложении. Третье направление это развитие личного подсобного хозяйства. Оно схоже с направлением ИП, но здесь сумма составляет 100 тысяч рублей. Это может быть и развитие животноводства, и выращивание сельскохозяйственных культур. Человек может закупать расходные материалы, затем продавать свою сельхозпродукцию, чтобы повысить свой доход и выйти из ситуации кризиса. Четвертое направление рассчитано на те семьи, которые находятся в сложной ситуации. Оно так и называется «Помощь в трудной жизненной ситуации». Здесь предусматривается материальная помощь до шести месяцев в размере минимального размера оплаты труда. Помощь может быть выделена на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, на медицинские осмотры. Здесь будет также применен индивидуальный подход. Какая семья может претендовать на эту помощь? Эта семьи, которые, например, по болезни взрослых или детей не могут выйти из трудной жизненной ситуации, возможно, это будут одинокие мамы, воспитывающие большое количество детей. Наши соцслужбы будут смотреть, какую помощь они могут оказать, могут также оказать содействие в трудоустройстве и обучении. Хотелось бы отметить, что в этой работе задействованы все наши структурные подразделения: центры занятости населения, центры социального обслуживания населения. Цель всего: выход из кризисной ситуации и повышение благосостояния определенного сегмента орловских семей. Есть ли уже соискатели на заключение социального контракта? - У нас уже порядка 400 претендентов предварительно есть. Мы ведем с ними работу, готовим документы, заключаем этот социальный контракт в виде документа, и в начале марта мы рассчитываем произвести выплату по всем этим четырем направлениям. Активно подключили к работе муниципальные образования. На какой срок заключается социальный контракт? - По разным направлениям на разный срок. По трудоустройству - девять месяцев, по ЛПХ и ИП - год, по трудной жизненной ситуации - полгода. По трудной жизненной ситуации в случае крайней жизненной необходимости он может быть продлен еще на три месяца. По трудоустройству важно, чтобы человек отработал на том месте, где он будет трудоустроен, в течение последующего года. Как будете проверять, улучшилось ли материальное состояние граждан? - Во-первых, мы сразу можем посмотреть доходы. Мы пользуемся единой базой налоговой службы, то мы видим доходы гражданина, который к нам обращается.





Анна Вайсергисер



