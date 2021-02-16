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12:36, 16 февраля 2021 года Средний медперсонал поощрят за переезд в орловские села Губернатор Клычков расширил перечень медицинских работников, которые могут получить единовременную выплату за устройство на работу в сельскую местность.





Соответствующие изменения в решение областного правительства № 182 от 1 апреля 2019 года внесены постановлением № 78.



Теперь, при переезде на работу в сельскую местность или малые города, на единовременную финансовую льготу вправе рассчитывать акушерки и медсестры ФАПов. Размер выплат не будет отличаться от аналогичных фельдшерских. 750 тысяч рублей получат новые сотрудники медучреждений на удалённых и труднодоступных территориях, 500 тысяч – все остальные.



Условия остались неизменными – для перечисления выплаты медик обязуется заключить с лечебным учреждением пятилетний договор. Возраст работника не имеет значения.



В этом году фонд единовременных выплат среднему медперсоналу, переехавшему для работы в селах, составит 52,7 миллиона рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



