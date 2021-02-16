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13:05, 16 февраля 2021 года В Орле поддержали кандидатуру Константина Паршина на пост главного аудитора Члены комитета областного совета по аграрной политике, природопользованию и экологии приняли единогласное решение.





В данный момент Константин Паршин работает начальником главного контрольного управления губернатора и председателя регионального правительства. На сегодняшнем внеочередном заседани депутаты комитета ознакомились с биографией кандидата, выслушали ответы на вопросы, заданные соискателю и единогласно поддержали кандидатуру Паршина – сообщает сайт областного совета.



В данный момент пост руководителя областной контрольно-счетной палаты занимает Иван Левин. Он возглавил областных аудиторов в апреле 2016 года.









Артём Ежаков



