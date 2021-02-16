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14:13, 16 февраля 2021 года

Мошенники обманули двух орловчанок на миллион рублей

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.


В первом случае жертвой оказалась 80-летняя пенсионерка. На улице к женщине обратилась незнакомка, заявив, что на пожилую орловчанку наложена порча и предложила ей свою помощь в избавлении от «дурного глаза». Подельница злоумышленницы, поджидающая рядом, заявила, что та уже помогла её с похожей проблемой. Преступницам удалось убедить женщину провести ритуал снятие порчу – следуя указаниям «колдуньи», пенсионерка принесла в свертке 600 тысяч рублей и передала его ей. После «ритуала», женщина получила сверток назад, лишь через день, во время визита родственницы, жертва узнала об обмане – в свертке находилась нарезанная бумага.

Второй случай мошенничества произошел в Глазуновском районе. Женщине позвонила «служба безопасности» банка с предупреждением о якобы одобренном ей кредите и подозрительных манипуляциях с её счетом. Неизвестные рекомендовали гражданке, решившей оформить кредит, перевести сумму на «безопасные ячейки», впоследствии оказавшиеся восемью телефонными номерами. Жертва лишилась 400 тысяч рублей.

Пресс-служба регионального УМВД снова напоминает об основных правилах безопасности: на любую информацию о наличии у вас порчи или других «магических болезнях» не вступать в разговоры со злоумышленниками и тем более не передавать им деньги и ценные вещи. О встрече с преступниками следует рассказать в ОВД.

При разговоре с «банкирами» ни в коем случае не сообщайте им личные данные и информацию о платежных средствах. Если звонящие инструктируют вас взять кредит, обналичить сбережения, перевести наличность на «безопасные» ячейки или счета – сразу завершите разговор. При любых сомнениях безопаснее будет самим перезвонить в банк – здесь специалисты рекомендуют набирать номер заново, а не перезванивать на тот же номер, с которого вам звонили до этого – злоумышленники часто используют подмену номера.


Артём Ежаков
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