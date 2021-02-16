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14:30, 16 февраля 2021 года Андрей Клычков: Работы еще предстоит много Накануне состоялась пресс-конференция губернатора Орловской области Андрея Клычкова.





Ежегодная пресс-конференция главы региона длилась практически три часа. Для участия было аккредитовано 56 представителей средств массовой информации. В сотни раз больше людей присоединились и следили за происходящим в онлайн-формате. Трансляция пресс-конференции губернатора Орловской области велась в социальных сетях. Первые полчаса - о прошлом и будущем региона, о намеченных показателях и о том, что исполнено в рамках национальных проектов.

В круглом зале администрации Орловской области журналисты находились на безопасном расстоянии друг от друга - соблюдена социальная дистанция в связи с пандемией коронавируса. Журналисты задавали вопросы, не снимая масок. Вопрос от нашей телерадиокомпании касался судьбы обманутых дольщиков. Анна Вайсергисер, корреспондент ГТРК «Орел»: «Орловщина занимает первое место по вводу жилья в ЦФО и третье место по стране. Безусловно, это просто замечательная статистика, но наряду с этим у нас есть обманутые дольщики, их немало. Как вы планируете решать их проблему?». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В перечне проблемных объектов - 11. По АИЖК самый большой объект по Раздольной. Регионстрой получил решение федерального фонда на компенсацию выплаченной стоимости за квадратный метр, и уже почти полмиллиарда рублей направлено на возмещение стоимости». Вот только хватит ли этих средств обманутым дольщикам на покупку нового жилья, если в регионе цены выросли как на вторичном рынке, так и в новостройках. По некоторым позициям от 20% до 50%. - это результат спроса. Во время пандемии многие решили вложиться в недвижимость, плюс подорожали расходные материалы. Глава региона отметил: стоимость квадратного метра сейчас больше имеющихся мер поддержки - субсидирования ипотечной ставки. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Будем создавать условия для стимулирования строительства экономжилья, которое в первую очередь необходимо для решения проблем очередников, детей-сирот. Кто хочет строить элитное жилье с дорогим квадратном метром, пускай строит. Я понимаю, что на него тоже есть покупатель в Орле». Выросли не только цены на квадратные метры, но и на бензин. К примеру, АИ-92 прибавил 4%, это самый высокий показатель по ЦФО. Не обошли на пресс-конференции и тему главной перестройки ближайших лет - реконструкции Красного моста. После ее окончания перейдут к рассмотрению вопроса о появление Банного. Пока же в этом году отремонтируют четыре пешеходных переправы через водные артерии города. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На Ботанике планируется ремонт моста, потом Вантовый мост на Горького, мост через ручей, в рамках реконструкции парка Победы, к Дворянскому гнезду и Костомаровский мост». Заявил Андрей Клычков и том, что доведут до ума медицинский многофункциональный центр областной клинической больницы, в народе больше известный, как «Титаник». Дал надежду губернатор и на появление в Орле приюта для безнадзорных собак. Он призван разорвать замкнутый круг, когда после отлова собак, их стерилизации и появлении на ушах бирки их вновь отпускают на улицу. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Будем строить приют. На данный момент времени выделены денежные средства на проектно-сметную документацию на строительство приюта на территории «Спецавтобазы». Звучали и политические вопросы. Андрей Клычков не исключает возможности, что может возглавить партийный список КПРФ на предстоящих выборах. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я рядовой член партии, как партия скажет, так и будет. Но у меня много задач еще и планов по работе в исполнительной власти. Поэтому отвечая - все может быть, я в данном случае исхожу из того, что нам еще очень много работы предстоит». О работе и решениях пришлось тоже поговорить. Одно из последних - оптимизация одного мегадепартамента строительства ТЭК, ЖКХ транспорта и дорожного хозяйства завершилась появлением новых двух. В их руководство пророчат орловцев. Кадровые перестановки ждут и Фонд капитального ремонта, поскольку программа по замене лифтов сорвана. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По лифтам мне, если честно, надоело месяц заниматься. Поэтому пускай кто угодно и как угодно воспринимает, но если лифты не сдаются в нормативный срок, через 14 дней руководитель будет уволен». Жесткая позиция у главы региона и по отношению к перевозчикам. С их желанием поднять тариф за проезд до тридцати рублей Андрей Клычков не согласен. Графики движения не соответствуют заявленным, в вечернее время маршруток не дождаться, о вместительности тоже говорить не приходится. Задавали журналисты вопросы и на личные темы. Николай Куревин, директор филиала ГТРК «Орёл»: «А хотели бы вы, чтобы ваши дети шли во власть. Если бы они спросили: «Папа что такое власть?», можете кратко сказать что это?». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Моя задача на самом деле научить ребенка двум вещам - это работать и уважать других. Все остальное у него самостоятельно получится. Заставлять не собираюсь. Дочка будет точно папиной, это я знаю точно». И этот вопрос больше всего понравился губернатору. Кстати, второй год подряд приз за лучший вопрос пополняет копилку сувениров ГТРК «Орёл».





Анна Вайсергисер



