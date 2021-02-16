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15:05, 16 февраля 2021 года

Под Орлом произошло смертельное ДТП с фурой и «Газелью»

ЧП случилось сегодня утром, в 09:35.


Судя по фотографии с места аварии, грузовая «Газель» врезалась в попутную фуру, практически полностью уйдя кабиной под прицеп грузовика. Водитель «Газели» погиб от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ДТП произошло в Урицком районе, рядом с деревней Ледно. На мете происшествия работали сотрудники 38 ПСЧ.

Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС



Артём Ежаков
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