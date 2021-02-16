|
|
|Главная » Новости
15:05, 16 февраля 2021 года
Под Орлом произошло смертельное ДТП с фурой и «Газелью»ЧП случилось сегодня утром, в 09:35.
Судя по фотографии с места аварии, грузовая «Газель» врезалась в попутную фуру, практически полностью уйдя кабиной под прицеп грузовика. Водитель «Газели» погиб от полученных травм.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ДТП произошло в Урицком районе, рядом с деревней Ледно. На мете происшествия работали сотрудники 38 ПСЧ.
Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС
Артём Ежаков