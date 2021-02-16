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15:22, 16 февраля 2021 года В Орловской области была самая морозная ночь этой зимы В Болховском районе температура опустилась до 33 градусов. Менее трескучим, по данным орловских синоптиков, мороз был в Верховье. Столбики термометров опустились до 23 градусов.





Как рассказал сегодня главный синоптик области, регион еще останется под властью арктического антициклона. И зима еще испытает нас морозами, хотя и не такими трескучими. Повторения снегопада в ближайшие три дня тоже не ожидается



Валерий Селихов, начальник Орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Самые холода уже прошли у нас. В ближайшие дни мы ожидаем температуру до 20 градусов, чуть позже, через трое суток и далее, еще потеплеет, будет 10-15 градусов мороза в дневные часы и до 18-20 градусов в ночные».





Татьяна Напольских



