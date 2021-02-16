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15:23, 16 февраля 2021 года Строительство школы на улице Зеленина в Орле - на личном контроле губернатора Сегодня Андрей Клычков разместил в соцсетях фотографии о начале строительства.





Школа рассчитана на 1225 мест. Предполагается, что учиться в ней будут в одну смену. Здание будет состоять из двух секций для младших и старших классов, каждая из которых имеет свой спортивный зал. Как написал Андрей Клычков, создадут условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Андрей Клычков: «На пришкольной территории оборудуют несколько спортивных площадок, в том числе появятся футбольное, баскетбольное и волейбольные поля, беговые дорожки и зоны для гимнастики. В планах – завершить строительство до конца 2022 года. В ближайшее время планирую посетить объект, проверить ход строительных работ. Вопрос буду держать на личном контроле».

Фото со страницы Андрея Клычков в ВКонтакте





Орловское Информбюро



