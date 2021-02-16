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15:48, 16 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 130 новых случаев ковид-инфицирования за сутки. Общее число выявленных заболевших орловцев превысило 29 тысяч.



- Морозный рекорд. В ночь с 15 на 16 февраля самая низкая температура была зафиксирована в Болховском районе - минус 33 градуса.



- Особая дата для всех военных. 16 февраля 450 лет назад появился первый воинский устав.



- Колпнянские школьники изучают ПДД в автогородке.



- Пандемия отменяет некоторые турниры, но не спортивные стройки. Уже разрабатывается проект строительства Дворца единоборств.



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