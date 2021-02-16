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16:14, 16 февраля 2021 года

Орловский прокурор приказал докладывать ежедневно по каждому дому, где ведется капремонт

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при организации исполнения региональной программы капремонта. Факты нарушений законодательства обсудили на межведомственном совещании.


В списке недоработок - своевременно не организовали и не провели аукционы по отбору подрядных организаций для выполнения работ в домах, запланированных к ремонту на 2020 год. В результате, несмотря на наличие денег на счете Регионального фонда капремонта, а это более 1 миллиарда рублей, не были завершены работы в 43-х домах.

Сегодня прокурор области дал подчиненным указание взять капремонт под жесткий контроль.

Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «С сегодняшнего дня еженедельно докладывать в прокуратуру области по каждому дому из запланированных в 2021 году. Незначительное отставание от сроков - принимать меры реагирования, проверять подрядчиков на способность выполнить работы, сроки и качество проводимых работ».



Татьяна Напольских
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