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16:20, 16 февраля 2021 года

Первому официальному воинскому уставу исполнилось 450

Он был утвержден Иваном Грозным именно 16 февраля.


Сам документ тогда назывался «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». Именно при Иване Грозном в Русском государстве появилась регулярная армия. Её ключевой задачей тогда была защита южных и юго-восточных рубежей царства от набегов крымских татар и ногайской орды. В документе были прописаны и организационные моменты, и дисциплинарные, и даже вопросы жалованья. Просуществовал первый устав около 100 лет.

Константин Грамматчиков, руководитель Орловского отделения Общества «Царьград»: «Был регламент по количеству сторож, станиц, крепостей, штат, график смены гарнизонов, жёстко предусматривалось наказание за самовольное оставление - вплоть до смертной казни, за опоздание предписывался штраф достаточно крупный. Этот устав был жизненно необходим».



Антон Киселёв
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