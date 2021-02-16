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16:25, 16 февраля 2021 года Орел отмечает день рождения Николая Лескова 190 лет назад в селе Горохово Орловского уезда родился самобытный литератор, самый народный писатель России. Лесков - уникальный волшебник слова, а в искусстве рассказчика не имевший и не имеющий себе равных и поныне. Читая его книги, лучше понимаешь и чувствуешь Россию и душу удивительного русского человека.





40 лет назад в Орле открыли памятник Лескову. Уникальная хроника этого события осталась в архиве нашей телерадиокомпании. Несколько тысяч орловцев стали свидетелями появления на берегу Орлика гранитного образа писателя. Этот комплекс, выполненный скульпторами Григорием и Юрием Ореховыми, со временем стал визитной карточкой Орла. Рядом - самые видовые точки города - церковь Михаила Архангела, Александровский мост.



Скульпторы увековечили не только писателя, но и героев его бессмертных произведений. Тут и Левша, и Леди Макбет, и Аркадий из «Тупейного художника», Грушенька и Голован из «Очарованного странника».



Есть в Орле и единственный в мире музей Лескова, но он закрыт на ремонт. Сначала обновили снаружи старинное историческое здание - объект культурного наследия, сейчас идут внутренние работы. Уже настелен дубовый паркет, отреставрированы стены экспозиционных залов. На все работы выделены 30 миллионов рублей. По словам директора объединенного литературного музея И.С.Тургенева Веры Ефремовой, планируется открыть музей 2 июля, в день рождения музея.



Открытия музея с нетерпением ждут и орловцы и гости города, это единственный в мире музей писателя. Пока же юбилей Лескова отмечают в других локациях. Выставку фотографий, связанных с именем Лескова, подготовил краеведческий музей. Проект - уличный, фото выставлены прямо в окнах. Автор Леонид Тучнин пытался подчеркнуть, что картины орловской жизни стали для писателя неиссякаемым источником вдохновения. Увы, от архитектуры лесковского времени практически ничего не сохранилось.



Леонид Тучнин, фотограф: «К сожалению, мы как-то не очень бережно относимся к своему наследию, но то, что осталось, будем беречь».

Сегодня же в библиотеке Бунина состоялась выставка прижизненных изданий писателя, а известный в Орле краевед, исследователь творчества Лескова Елена Ашихмина рассказала студентам про орловский период его жизни.



Елена Ашихмина, краевед, кандидат филологических наук: «Орлу повезло, что у него есть такой замечательный заступник как Лесков, который создал не просто типичный образ города середины 19 века, но и который описал в тонкостях, в деталях, совершенно замечательных».

Почта России отметила это событие выходом художественного штемпеля с переводной датой и почтовых карточек ограниченного тиража.



Анжелика Костина, специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Орловской области: «Это клубные карточки продаются чистыми, на них напечатан рисунок, автор - филателист Овчарова, и 200 карточек сегодня разойдутся на подарки гостям мероприятия».

Писатели-современники по-разному относились к творчеству Лескова. Чехов, например, считал его своим учителем в литературе, Салтыков-Щедрин утверждал, что Николай Семенович не умеет правильно воспринимать критику, а вот Толстой неоднократно провидчески отмечал, что Лесков - писатель будущего, и оказался прав.



Творчество Лескова в полной мере оценили только в 20 веке. В минувшем столетии его именем назвали астероид, школы и улицы многих российских городов, выпустили полное собрание сочинений писателя, который, пожалуй, лучше всех описал загадочную русскую душу.





Эва Стасюлевич



