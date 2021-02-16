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16:54, 16 февраля 2021 года В Орле выявили 60 тонн сомнительной молочной продукции Есть основания полагать, что это легализованный товар, полученный незаконно.





Под подозрение регионального Россельхознадзора попали 40 тонн полуторапроцентного сухого обезжиренного молока и 20 тонн несоленого сливочного масла. В качестве даты выработки уполномоченное лицо ООО «Капитал» указало 4, 8 и 19 июля 2019 года. Производителями этих товаров были названы предприятия Чувашии, Татарстана и Новосибирской области, однако выработка указанных товаров в обозначенные дни там не производилась. Помимо этого, во входящей сопроводительной документации отсутствовали данные, подтверждающие безопасность и качество продукции.



Все 60 тонн сомнительных молочных товаров были направлены в Москву и Аланию, а также Крым, Ставропольский и Краснодарский края.



Как сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора, вскрывшиеся факты могут свидетельствовать о легализации ООО «Капитал» незаконно полученной продукции. Добытая информация была передана областному УМВД, а также другим заинтересованным лицам.



По результатам проверки в отношении общества был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 10.6. Учетная запись уполномоченного лица аннулирована.





Артём Ежаков



