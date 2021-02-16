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17:17, 16 февраля 2021 года

В Орле подвели итоги деятельности регионального управления службы исполнения наказания

На данный момент в учреждениях УФСИН по Орловской области отбывают наказание 3476 человек. 1250 из них – орловцы.


В настоящее время в исправительных учреждениях области созданы надлежащие условия для отбывания наказания, обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права. Введение в эксплуатацию новых производственных мощностей дает возможность организовывать рабочие места и обеспечивать оплачиваемой работой осужденных. В исправительных учреждениях вопросам трудовой адаптации уделяется особое внимание. Вовлечение в трудовые процессы способствует успешной социально-трудовой адаптации осужденных к жизни в обществе после освобождения, а также увеличивает выплаты потерпевшим по судебным искам.

Огромная работа в ушедшем году была проведена в части образования осужденных. Профессию, находясь в заключении, получили 1080 человек. При этом ни один из заключённых не освобождался из мест лишения свободы без профессии. Заключённые произвели продукции в общей сумме на 318,5 миллионов рублей. Средняя зарплата составила зарплата 6233 рубля.

Как отметил начальник УФСИН полковник внутренней службы Владимир Волосевич, оперативная обстановка в учреждениях области остается управляемой, не допущено массовых беспорядков, побегов осужденных из-под охраны.

Однако выявлены нарушения порядка отбывания наказания. Больше 23,5 тысяч нарушений зафиксировали камеры наблюдения в учреждениях УФСИН в прошлом году. У подозреваемых, обвиняемых и осужденных изъяли почти 300 мобильников и заблокировали чуть меньше сотни сим-карт.


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