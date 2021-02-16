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17:20, 16 февраля 2021 года В Орле открылась выставка, посвященная творчеству Лескова Сегодня Николаю Лескову исполняется 190 лет со дня рождения.





Выставка «Волшебник слова» открыла череду юбилейных мероприятий.

Пока единственный в России дом-музей Николая Лескова находится на реконструкции, личные вещи и предметы быта представили в литературном музее Тургенева.



Некоторые экспонаты выставляются впервые: книги автора с его подписью, предметы, которые когда-то стояли на рабочем столе Лескова. В экспозиции - несколько десятков картин, созданных по мотивам произведений классика. Один и редких экземпляров - портфель, куда писатель собирал свои запрещенные рукописи.



Ольга Аракчеева, заведующая домом-музеем Н.С. Лескова: «Есть произведения у Николая Семеновича, которые при его жизни были запрещены. Даже есть шестой том собрания сочинений, который официально был уничтожен при жизни Лескова. По этой причине у Николая Семеновича даже случился приступ: подвело сердце. Потом Лесков некоторые вещи, которые не прошли цензуру, хранил в этом портфеле».





Юлия Сабельникова



