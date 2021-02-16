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17:42, 16 февраля 2021 года В Орле обсудили проблемы «Зеленой рощи» Деятельность регионального оператора была изучена на сегодняшнем заседании комитета областного совета по строительству и ЖКХ.





Перед депутатами выступил директор организации Николай Дудин, назначенный на эту должность в минувшем декабре. Он отметил, что из-за разрыва контракта по вывозу мусора с «Экологистиком», предприятию пришлось самому заняться вывозом мусора из шести районов области. Кроме этого, неприятная ситуация сложилась в Мценске – мусоросортировочный комплекс, принадлежащий компании «Росресурс», из-за долгов предприятия приостановил работу, и отходы не вывозились из города в течение нескольких дней.



Кроме этого, в Мценске возникли проблемы с полигоном захоронения ТКО, принадлежащим «Экостройсервису». Сейчас он переполнен и требуется его рекультивация, но в городе нет возможности выделить свободную землю, поэтому сейчас обсуждается возможность предоставления участка за пределами Мценска. Было отмечено, что похожая ситуация сложилась и Ливнах.



Директор «ЭкоСити» Юрий Парахин поднял тему неполного исполнения «Зеленой рощей» обязательств по вывозу отходов сортировки – из необходимых пяти тысяч кубов предприятие забирает около тысячи, а остальное «ЭкоСити» пытается вывести самостоятельно. Из-за этого в минувшем году компания получила убыток в 14 миллионов рублей. Кроме этого было отмечено, что каждый день вместо необходимого вывоза около 160 тонн сортировочных отходов «ЭкоСити» складируется на площадки временного хранения.



Ещё одну проблему отметил сам Дудин. Это количество мусорных контейнеров в регионе, и в прошлом году эта проблема решалась закупкой новых – за это время потратили 15 миллионов рублей и приобрели полторы тысячи «мусорок» и 60 бункерных контейнеров. Было отмечено, что это в два раза больше, чем региональный оператор может себе позволить при существующих тарифах.

Подводя общие итоги деятельности «Зеленой рощи» в минувшем году, Николай Дудин заявил, что работа предприятия была «достаточно успешной, но с определенными недостатками», – сообщает пресс-служба областного совета.





Артём Ежаков



