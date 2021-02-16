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17:50, 16 февраля 2021 года Чтобы не остаться в мороз на улице… Зимой постояльцев центра социальной адаптации становится больше. У каждого из них своя непростая жизненная ситуация. Кто-то лишился дома, а кто-то не нашел себя после отбывания наказания. С руководителем центра и проживающими в нем пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.





В Орле помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывает Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. В настоящее время в центре проживают 30 человек. У каждого своя история.



Так уж сложились обстоятельства, что из 65-ти лет 32 года Виктор Анисимов провел в местах лишения свободы за воровство. Вернувшись на свободу, обратился в центр. Оказавшись здесь, понял, что готов изменить свою жизнь.



Виктор Анисимов: «Нужно получить документы, здоровье поправлю. Постараюсь потом жизнь свою начать с нуля. Все по-новому».

Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации люди могут проживать здесь до шести месяцев. Зимой, как правило, число постояльцев увеличивается. С наступлением аномальных морозов двери здесь открыты и для тех, кто оказался не только без крыши над головой, но и без документов.



Татьяна Кудря, директор центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий: «Сюда они поступают на полное государственное обеспечение, на четырехразовое питание, на получение медицинской помощи. И это не просто место, где они переночуют, мы должны довести их судьбу до какого-то логического конца, поэтому нам важно их документировать и куда-то определить».

У Людмилы Кабанец, проживающей в Троснянском районе, 19 января сгорел дом. Говорит - чудом спаслась. Подлечившись в районной больнице, попала сюда. По ее словам, в центре хорошо – как дома, вот только перспективы на будущее ее совсем не радуют.



Людмила Кабанец: «Хотят меня отправить в дом престарелых, больше некуда. Я бы не хотела. Может быть, кто-нибудь поможет, у кого дом небольшой пустой стоит, кому не нужен, или кто продаст, если не очень дорого. Я бы лучше дома жила, своим домашним уютом».

За свою 20-летнюю историю центр повидал больше тысячи людей. Конечно, как сложилась судьба каждого из них, отследить невозможно. Но некоторые сами дают о себе знать.



Татьяна Кудря, директор центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий: «Мужчина с улицы в зимний период к нам поступил, очень побитый, без документов. Спустя какое-то время оказалось, что он предприниматель среднего уровня. Прошло время, он вернулся с букетом, поблагодарил».

Сотрудники центра очень хотели бы, чтобы вот так позитивно разрешались все трудные жизненные истории, ведь как бы уютно и тепло не было в центре, родные стены и близких людей ничто не заменит.





Юлия Опанасюк



