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17:56, 16 февраля 2021 года Орловские перевозчики приступили к переучиванию водителей Недостаток шоферов с правами категории D является одной из причин недостатка автобусов на улицах города.





Соответствующее предложение обсуждалось в мэрии в минувшую пятницу. Сейчас в городе простаивает порядка 140 автобусов – не хватает водителей, поэтому, чтобы заполнить шоферские кресла, перевозчики за свой счет переучат граждан с правами категории В и С на категорию D. Процесс займет около двух с половиной месяцев, после чего «выпускникам» предложат устроиться в предприятие, сообщает пресс-служба мэрии.



Список контактов для заинтересованных:



• ИП Бортников И. Н. — (4862) 48-67-30;

• ИП Москаленко М. С. — (4862) 48-05-99;

• ИП Прасолов И. А. — 8 920 082 33 22;

• ИП Арабчиков С. А. — 8 903 882 32 75;

• ИП Грачев Ю. Н. — 8 953 621 72 55.





Артём Ежаков



