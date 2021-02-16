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18:45, 16 февраля 2021 года

В Орле при пожаре погибла женщина

Пожар повышенной сложности произошел сегодня днем на улице Тимирязева.


Спасатели приехали быстро. Этому поспособствовали местные жители. Они и вызвали пожарных, опасались за свои дома. По предварительным данным, возгорание случилось в коридоре, потом пламя перекинулось на кухню. Деревянная крыша дома выгорела моментально. В доме находилась женщина.

Александр Маслов, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «На месте пожара было обнаружено два человека. Один человек находился на улице, второго обнаружило звено ГЗДС во внутренних помещениях дома». 

Женщину спасти не удалось. Ее мужа обследовали на месте, в карете скорой помощи.

В доме еще проживала собака. Она сумела спрятаться от пожара в одном из сараев.

Причины пожара уже будут выяснять в лаборатории. Предположительно причиной могла служить неисправность проводки или отопительных приборов. Не исключают дознаватели и версию поджога. Следователям тоже придется дать оценку.


Всеволод Трифонов
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