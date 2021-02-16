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21:20, 16 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Деньги есть, а ремонта - нет. Причины выясняют правоохранители. Возбуждены уголовные дела.



- Когда нигде не ждут. На что рассчитывать бездомному в центре социальной адаптации? Мы пообщались с постояльцами.



- Подлинные вещи, редкие автографы и первые публикации произведений. К 190-летию Николая Лескова в Орле сегодня открыли выставку.



- Проверка на прочность? Или февральская норма? Комментарий главного синоптика области - в нашем эфире.



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