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7:03, 17 февраля 2021 года

«Конёк-Горбунок» - в кинотеатрах страны

Это сказочный блокбастер кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала «РОССИЯ 1». Фильм создан по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка — «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами».

 Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

Роль Ивана-дурака исполнил Антон Шагин. За мимику, движения и голос сказочного Конька-Горбунка отвечает Павел Деревянко.

Продюсеры: Сергей Сельянов, Александр Горохов, Антон Златопольский. Режиссером-постановщиком картины выступает Олег ПОГОДИН, которого зритель знает по успешным сериалам «Крик совы» и «Родина ждет», а также по фильмам «Дом», «Непобедимый» и «Триумф».

Фильм «Конёк-Горбунок» во всех кинотеатрах страны с 18 февраля.


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