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8:08, 17 февраля 2021 года

Под Орлом расширили природный парк

Соответствующее постановление подписано региональным правительством.


Согласно документу, БУОО «Хотынецкий природный парк» переданы государственные природные заказники Залегощенского, Глазуновского, Малоархангельского, Краснозоренского, Верховского, Ливенского, Покровского, Троснянского и Колпнянского районов.

С учетом присоединенных земель, общая площадь парковой территории превышает 158 тысяч гектаров, зоовольерный комплекс теперь составляет 14,4 гектаров.

В заказниках организовали площадки для подкормки оленей, лосей, кабанов и других животных – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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