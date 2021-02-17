Под Орлом расширили природный парк

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8:08, 17 февраля 2021 года
Под Орлом расширили природный паркСоответствующее постановление подписано региональным правительством.
Согласно документу, БУОО «Хотынецкий природный парк» переданы государственные природные заказники Залегощенского, Глазуновского, Малоархангельского, Краснозоренского, Верховского, Ливенского, Покровского, Троснянского и Колпнянского районов.
С учетом присоединенных земель, общая площадь парковой территории превышает 158 тысяч гектаров, зоовольерный комплекс теперь составляет 14,4 гектаров.
В заказниках организовали площадки для подкормки оленей, лосей, кабанов и других животных – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков