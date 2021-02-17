Главная » Новости



9:10, 17 февраля 2021 года На Орловщине сдвинули даты итогового сочинения Успешное прохождение этого испытания является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.





Согласно новым графикам, опубликованным пресс-службой ОРЦОКО, расписание итогового сочинения в 2020 – 2021 учебном году выглядит следующим образом:



• 15 апреля 2021 года – основной срок;

• 5 мая и 19 мая 2021 года – дополнительный срок.



Дополнительный срок предназначен для выпускников, получивших на сочинение «незачет» и учащихся, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не участвовали в испытании в основной срок.



Темами сочинения станут:



• Забвению не подлежит;

• Я и другие;

• Время перемен;

• Разговор с собой;

• Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.





Артём Ежаков



