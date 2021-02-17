На Орловщине сдвинули даты итогового сочинения

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9:10, 17 февраля 2021 года
На Орловщине сдвинули даты итогового сочиненияУспешное прохождение этого испытания является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.
Согласно новым графикам, опубликованным пресс-службой ОРЦОКО, расписание итогового сочинения в 2020 – 2021 учебном году выглядит следующим образом:
• 15 апреля 2021 года – основной срок;
• 5 мая и 19 мая 2021 года – дополнительный срок.
Дополнительный срок предназначен для выпускников, получивших на сочинение «незачет» и учащихся, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не участвовали в испытании в основной срок.
Темами сочинения станут:
• Забвению не подлежит;
• Я и другие;
• Время перемен;
• Разговор с собой;
• Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.
Артём Ежаков