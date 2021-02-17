среда 17.02.2021 13:44:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:10, 17 февраля 2021 года

На Орловщине сдвинули даты итогового сочинения

Успешное прохождение этого испытания является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.


Согласно новым графикам, опубликованным пресс-службой ОРЦОКО, расписание итогового сочинения в 2020 – 2021 учебном году выглядит следующим образом:

• 15 апреля 2021 года – основной срок;
• 5 мая и 19 мая 2021 года – дополнительный срок.

Дополнительный срок предназначен для выпускников, получивших на сочинение «незачет» и учащихся, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не участвовали в испытании в основной срок.

Темами сочинения станут:

• Забвению не подлежит;
• Я и другие;
• Время перемен;
• Разговор с собой;
• Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.