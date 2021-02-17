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10:09, 17 февраля 2021 года В ремонт корпуса ДОКБ в Орле вложат 215,9 млн рублей Соответствующее постановление правительства области № 79 подписано губернатором Клычковым.





Речь идет о реконструкции лечебного корпуса БУЗ «НКМЦ им. З. И. Круглой», расположенного на ул. Октябрьской, № 4. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте областного правительства, отремонтированный объект площадью в 1 648 м² будет введен в эксплуатацию в следующем году.



В этом году в рамках проекта будет изготовлена проектно-сметная документация, подготовка которой оценена в 6 миллионов 362 тысячи рублей. Это деньги областного бюджета. Непосредственно к ремонту приступят в следующем году, когда для этих целей будут перечислено 209 миллионов 538 тысяч рублей. Из этой суммы на долю казны региона придется около 2 миллионов 100 тысяч рублей, остаток – федеральные деньги.





Артём Ежаков



