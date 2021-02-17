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11:06, 17 февраля 2021 года Еще 119 орловцев заболели COVID-19, два человека скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 119 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 29 213.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 651. Накануне выписано 136 жителей региона, с начала пандемии – 26 150. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 412 раз.



Суточная заболеваемость в России – 12 828, всего выявлено – 4 112 151. Накануне выздоровели – 17 919, всего – 3 642 582. На лечении – 388 123. Количество смертей за сутки – 467, за все время разгула коронавируса – 81 446.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



