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11:25, 17 февраля 2021 года

В Орле продолжают уборку дворов от снега

Сегодняшний день – крайний срок, данный управляющим компаниям для этого.


Уже ясно, что вовремя выполнить график не выйдет. Например, в Северном районе очищено 85% дворов, но у Первой городской управляющей компании есть отставание в уборке 45 дворов, которые планируют убрать от зимних осадков до пятницы. В Заводском районе этой же организации осталось очистить 52 территории из 270. Всего здесь убрано более 500 дворов из 713.

В Железнодорожном районе больше всего вопросов возникло к УК «Альтернатива», которая ответственна за 26 дворов. Общая уборка придомовых участков в районе составляет порядка 80%.

Советский район наиболее близок к данному властями поручению. На сегодняшний день здесь расчищено 95% территорий.

Продолжается работа по очистке трасс. Прошедшей ночью город улицы убирали 37 единиц техники «Спецавтобазы» и 28 машин, привлеченных со стороны. Утром расчистку продолжат 32 спецмашины.

За минувшие сутки было вывезено 2 975 кубометров снега – сообщает сайт мэрии.


Артём Ежаков
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