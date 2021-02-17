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11:39, 17 февраля 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 17 февраля.


Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 71; Орловский район – 13; Новодеревеньковский – 9; Болховский – 7; Урицкий – 6; Покровский – 5; Мценский – 3; Верховский – 2; Свердловский, Залегощенский и Краснозоренский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:
Орел – 14 945; Орловский район – 3 659; Болховский – 656; Знаменский – 162; Хотынецкий – 506; Урицкий – 636; Шаблыкинский – 201; Сосковский – 186; Кромской – 369; Дмитровский – 700; Свердловский – 438; Троснянский – 300; Глазуновский – 240; Малоархангельский – 414; Покровский – 530; Колпнянский – 286; Должанский – 288; Ливенский – 595. Ливны – 1 120; Верховский – 321; Залегощенский – 393; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 414; Новосильский – 140; Корсаковский – 69; Мценск и Мценский район – 1 452.

Всего в регионе с начала пандемии заразились – 29 213, за сутки – 119, выписаны – 136. Выздоровели за все время – 26 150, на лечении – 2 651. От осложнений на фоне болезни в области скончались 412 человек – накануне умерли 2 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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