среда 17.02.2021 13:44:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:18, 17 февраля 2021 года

Людмила Маркина вошла в состав ЦИК РФ

Кандидатура главы избирательного комитета Орловской области утверждена Советом Федерации на сегодняшнем заседании.


Полномочия старого состава ЦИК РФ заканчиваются в следующем месяце, он был сформирован в 2016 году. Состав российского избиркома насчитывает 15 человек, из которых по 5 кандидатов назначают президент, Госдума и Совет Федерации.

Помимо Людмилы Маркиной, выбор СФ РФ утвердил на новую должность действующих членов ЦИК: Николая Булаева (действующий зампред ЦИК), Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева. Пятым новым членом ЦИК стала глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина – сообщает сайт «Российской газеты».


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.