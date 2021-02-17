Главная » Новости



12:18, 17 февраля 2021 года Людмила Маркина вошла в состав ЦИК РФ Кандидатура главы избирательного комитета Орловской области утверждена Советом Федерации на сегодняшнем заседании.





Полномочия старого состава ЦИК РФ заканчиваются в следующем месяце, он был сформирован в 2016 году. Состав российского избиркома насчитывает 15 человек, из которых по 5 кандидатов назначают президент, Госдума и Совет Федерации.



Помимо Людмилы Маркиной, выбор СФ РФ утвердил на новую должность действующих членов ЦИК: Николая Булаева (действующий зампред ЦИК), Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева. Пятым новым членом ЦИК стала глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина – сообщает сайт «Российской газеты».





Артём Ежаков



