Главная » Новости



12:42, 17 февраля 2021 года Инесса Гагина: Самостоятельно назначенные препараты при подозрении на коронавирус могут причинить вред Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Орловской области, врачи продолжают настаивать на профилактических мерах и о необходимости выполнять назначения врача. О том, как диагностируется заболевание, и чего категорически нельзя делать заболевшим, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи имени Семашко Инесса Гагина.





Какие меры профилактики COVID-19 вы считаете действенными и оправдавшими себя? - Меры профилактики это нераспространение вирусной инфекции. Меры профилактики разрекламированы достаточно широко: ношение маски, самоизоляция при признаках ОРВИ, сохранение социальной дистанции. Естественно, это не собираться большими компаниями. Если вы чувствуете, что заболели и можете быть источником инфекции, не посещайте своих родственников, особенно пожилых. Потому что люди болеют достаточно тяжело. Это основные меры профилактики. Почему одни переносят заболевание легко, а другие тяжело? - Иммунная система вещь достаточно сложная, поэтому можно сказать, что у всех разный иммунный ответ на внедрение инфекции. Во время чумы в Европе люди оставались живыми, такой был иммунитет и невосприимчивость к заболеванию - тяжелому, смертельному, страшному. Так же и здесь. Роль играет иммунная система, правильный образ жизни. Кто тяжелее других переносит COVID-19? - На первом месте это избыточный вес. Я бы не побоялась оскорбить своих пациентов – это ожирение, больные сахарным диабетом и люди пожилого возраста, старше 65 лет. Естественно еще заболевания сердечно-сосудистой системы, так же заболевания крови. К счастью, таких больных у нас немного, но они присутствуют. Сахарный диабет вызывает микроангиопатию, поражение сосудистой системы организма, причем на уровне капилляров, мельчайших кровеносных сосудов, и он уже сам по себе вызывает изменения во многих органах и системах. Поэтому на фоне сахарного диабета и препараты работают хуже, и воспаление развивается тяжелее. Если у вас есть симптомы ОРВИ, лучше остаться дома и не заражать своих коллег, своих родственников. У нас в обществе было принято проявлять геройство, и при вспышке гриппа – «Ах, я перенес на ногах, я такой смелый». Ничего хорошего в этом нет. Вы, во-первых, могли сами получить смертельное осложнение даже при обычном гриппе нашем сезонном, а во-вторых, вы заразили большое количество окружающих людей. Поэтому любые симптомы ОРВИ должны насторожить, и не стоит являться на работу и заражать своих коллег. Помогают ли антибиотики при лечении COVID-19? - Начнем с того, что антибиотики на вирусы не действуют, это пора уже всем уяснить. Антибиотики действуют на микробную флору. То сочетание гидроксихлорохин и азитромицина, которое рекомендовалось в начале распространения новой коронавирусной инфекции, оно назначалось как средство, способствующее иммуносупрессии и предотвращающее гипериммунный ответ, который характерен для ковид-19. В остальном антибиотики должны назначаться строго по показаниям, когда присоединяется вторичная бактериальная инфекция, опять же, это должен определять специалист. Часть антибиотиков является антибиотиками резерва, они назначаются, когда у человека имеется уже пневмония, и они назначаются по чувствительности микрофлоры. Для этого надо взять мазок, исследовать его на чувствительность микрофлору и только тогда назначать так называемые тяжелые антибиотики. А у нас сейчас люди сами себе прописывают все что угодно, или еще хуже - что найдут в аптеках, после чего возникают антибиотико-ассоциированные колиты, которые сами по себе являются тяжелейшими заболеваниями, справиться с ними не так-то просто. Есть риск того, что антибиотико-ассоциированный колит перейдет в хронический. Поэтому нужно действовать крайне грамотно, а для этого необходим все-таки доктор, он должен назначить определенный антибактериальный препарат. Все назначается по клинике. Какие препараты оправдали свою эффективность? - Подходов было много. Не даром мы имеем на данный момент уже девятую версию клинических рекомендаций. Если брать амбулаторных пациентов, то это интерфероны альфа и препараты, которые улучшают реологию крови, то есть, разжижают кровь. Эти препараты сейчас раздают всем, кто нуждается. Для этого необходимо при наличии симптомов обратиться в амбулаторную сеть. Можно ли самостоятельно принимать гормоны? - Гормоны вещь опасная. Необходимо контролировать. Во-первых, есть жесткие показания для применения гормонов, и перечень показаний достаточно большой. И без лабораторных исследований обойтись нельзя. Необходим общий анализ крови, биохимические показатели. И дозу гормонов нужно подбирать и снижать грамотно, иначе можно попасть в нехорошую ситуацию, когда перестают вырабатываться свои гормоны, и будет удар по организму. Что такое вирусное поражение легких? Чем оно отличается от бактериального поражения? И что опаснее для жизни человека? - В принципе вирусная инфекция в той или иной степени поражает легкие, поскольку она уже поражает эпителий дыхательных путей, поражение потихонечку спускается вниз и поражает легкие. От бактериального вирусное поражение отличается на клеточном уровне, отличается разным ответом организма и в соответствии с разной рентгенологической картиной, то есть мы видим разные снимки при вирусной и бактериальной пневмонии. Синдром матового стекла, который уже так всем известен, он ведь не только при ковиде развивается, он может быть и при гриппе, и при некоторых других заболеваниях. Это не стопроцентно характерный для ковида симптом. Поэтому говорить, что нашли пять процентов матового стекла и это ковид, не стоит. Во-вторых, респираторный синдром развивается при поражении более 50%, но, опять же, не у всех пациентов. Можно иметь и 80% поражения, и иметь компенсаторные способности организма, но не будет респираторного дистресс-синдрома. Поэтому уповать только на компьютерную томографию я бы не стала. В нашей работе это помощник. Клинические рекомендации, включая девятую версию, не говорят об обязательной компьютерной томографии. Это не ведущий клинический признак, по которому назначается лечение. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.





Елена Литинская



