На Орловщине алгоритму действий при ЧС начали обучать сельских старост и уличкомов

Занятия проводит учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

В этом году в Орловской области впервые начали проводить обучение по гражданской обороне и предотвращению ЧС среди сельских старост, уличкомов и старших многоквартирных домов.

Елена Аксёнова, методист учебно-методического центра по ГО и ЧС Орловской области: «Обучаем вопросам безопасности в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, вопросам гражданской обороны, безопасности антитеррористической, пожарной и вопросам оказания первой помощи в тех или иных чрезвычайных ситуациях».

Первым постигать азы безопасного поведения во время чрезвычайных ситуаций начали в Колпнянском районе. Знания теории тут же отрабатывают на практике.

Более пятидесяти представителей общественного самоуправления прошли обучение и готовы делиться знаниями с односельчанами. Опыт Колпнянского района будут перенимать и другие муниципалитеты Орловской области.