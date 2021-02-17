На Орловщине алгоритму действий при ЧС начали обучать сельских старост и уличкомов

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13:10, 17 февраля 2021 года
На Орловщине алгоритму действий при ЧС начали обучать сельских старост и уличкомовЗанятия проводит учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
В этом году в Орловской области впервые начали проводить обучение по гражданской обороне и предотвращению ЧС среди сельских старост, уличкомов и старших многоквартирных домов.
Елена Аксёнова, методист учебно-методического центра по ГО и ЧС Орловской области: «Обучаем вопросам безопасности в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, вопросам гражданской обороны, безопасности антитеррористической, пожарной и вопросам оказания первой помощи в тех или иных чрезвычайных ситуациях».
Первым постигать азы безопасного поведения во время чрезвычайных ситуаций начали в Колпнянском районе. Знания теории тут же отрабатывают на практике.
Более пятидесяти представителей общественного самоуправления прошли обучение и готовы делиться знаниями с односельчанами. Опыт Колпнянского района будут перенимать и другие муниципалитеты Орловской области.
Юлия Сабельникова