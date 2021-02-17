Главная » Новости



13:12, 17 февраля 2021 года В Орле 255 сирот ждут ключи от квартиры О том, как в областном центре осуществляется решение этой проблемы, говорили на сегодняшнем заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике.





По закону, дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на предоставление бесплатного жилья. Сейчас эта очередь в Орле насчитывает 255 человек. Положительным в этом отношении стал минувший год, когда больше сотни выпускников детских домов и интернатов отпраздновали новоселье.



Как было отмечено на заседании, проблема в решении вопроса предоставления жилья сиротам заключается в отсутствии на первичном рынке нужных квартир. Федеральное финансирование позволяет купить помещение площадью от 28 до 33 м², прибавка от местного бюджета расширяет приобретаемую жилплощадь до 44 м². Другой проблемой является обязанность администрации закупать жилье только в пределах муниципального образования, что не позволяет задействовать жилой массив в микрорайоне «Болховский». Кроме того, список претендентов на такие квартиры в областном центре постоянно пополняется переселяющимися из других муниципальных образований.



Фонд, выделенный на приобретение квартир этой категории граждан, в этом году чуть больше 165, 4 миллиона рублей. Также помогает программа «Ответственный застройщик», по которой было передано11 жилых помещений.

«Дело не только в цене, жилье должно быть благоустроенное, полностью готовое к проживанию и в одном доме может выделяться не более 25% квартир для такой категории», – цитирует представителя управления муниципального имущества и землепользования Светлану Савельеву пресс-служба горсовета





Артём Ежаков



