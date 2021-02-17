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13:18, 17 февраля 2021 года Выплаты пострадавшим на производстве проиндексированы Об этом сообщает Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.





Изменения вступили в силу с февраля. Теперь максимальные ежемесячные страховые выплаты - 83 500 рублей. А самая большая сумма, полученная единовременно, будет 108 600 рублей.



Посмотреть сведения по начисленным страховым выплатам в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием можно официальном сайте соцстраха, в личном кабинете.





Мария Семак



